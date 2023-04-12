«Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатеринбург установит партнерские отношения с городом из Китая во время «Иннопрома-2023». По словам главы уральской столицы, в этом году планируется проведение порядка 15 деловых мероприятий, а также подписание различных соглашений.

- Мероприятия посвящены вопросам обеспечения технологического суверенитета, подготовки кадров для новой экономики, «умного города», промышленному туризму, а также развитию транспортного каркаса агломераций, - заявил Алексей Орлов.

По итогам круглого стола состоится подписание соглашений об установлении партнерских связей между уральской столицей и городом Чэнду.

Напомним, что «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

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