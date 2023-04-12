Мошенники представились сотрудниками банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущий конструктор из Екатеринбурга отдал аферистам 750 тысяч рублей. За помощью мужчина обратился в полицию. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Вечером 11 апреля 29-летний свердловчанин обратился в отдел полиции. Как оказалось, мужчина является ведущим конструктором одной инженерно-технической организации. По его словам, мошенники выманили у мужчины 750 тысяч рублей.

- По словам заявителя, днем ранее ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником «службы безопасности банка». Лжеспециалист объяснил собеседнику, что от его имени поданы заявки на получение кредитов. В ответ потерпевший сообщил, что никаких заявок не оформлял, - рассказали в полиции.

После этого специалист предложил поймать мужчине злоумшленниокв. Для этого свердловчанину нужно было завести кредитку на 150 тысяч рублей и оформить займ на 600 тысяч рублей. А все полученные деньги было необходимо перевести на счет «банка». Мужчина выполнил все указания. Только после перевода, свердловчанин понял, что его обманули. Теперь сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленников.

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