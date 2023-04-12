В Красноуфимске построят новый многоквартирный дом для учителей и врачей

Губернатор пообещал в ближайшее время приехать в Красноуфимск, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске по поручению Евгения Куйвашева построят новый многоквартирный дом для учителей и врачей, его возведение начнется уже в ближайшее время. Как выяснилось, в городе функционируют семь школ, 13 детских садов и четыре больницы.

- В общей сложности там работают чуть больше двух тысяч человек, при этом у некоторых нет служебного жилья, - рассказывает молодой специалист Маргарита Мухарлямова

Губернатор пообещал в ближайшее время приехать в Красноуфимск, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством. Площадку под возведение уже выбрали, она расположена на улице Ухтомского.

- Администрация муниципалитета намерена выкупить здесь в этом году сразу 21 квартиру, которые будут предоставляться в качестве служебного жилья учителям и медикам. К сентябрю 2024 года дом уже должен быть построен и сдан, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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