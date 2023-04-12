За 2022 год видеонаблюдение появилось в более 100 школах Свердловской области

Проект реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году система видеонаблюдения и беспроводной доступ в интернет были установлены в 106 школах Свердловской области. Проект реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды (ЦОС) и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- Федеральный проект направлен на создание в образовательных организациях регионов единой цифровой среды. В рамках программы учебные заведения оснащаются современным оборудованием и обеспечиваются беспроводным доступом к образовательным ресурсам и видеонаблюдением. Проект открывает образовательным учреждениям дополнительные возможности для занятий, а также позволяет повысить уровень безопасности, - говорит министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В учебных заведениях Среднего Урала специалисты «Ростелекома» установили более 1 500 точек доступа Wi-Fi. Благодаря этому к интернету можно легко подключать проекторы, ноутбуки и другое цифровое оборудование. Теперь учителя могут использовать на уроках видеоматериалы и обучающие онлайн-программы.