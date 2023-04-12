Мошенник, обманувший свердловчанку, нашелся в Москве

Афериста удалось найти по месту прописки в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловчские полицейские выследили и задержали мошенника, обманувшего жительницу Серова. Мужчина находился в Москве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Накануне уральские полицейские вместе с коллегами из столицы смогли задержать 30-летнего мужчину в Москве. Ранее он обманным путем похитил у свердловчанки, работающей на РЖД, больше миллиона рублей.

- В дежурную часть территориального ОВД потерпевшая обратилась за помощью, когда узнала, что с ее банковского счета пропала крупная сумма личных сбережений. Следственный отдел МО МВД России «Серовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, - рассказали в полиции.

Мужчина позвонил уралочке и представился сотрудником банка. Он рассказал, что с карты женщины пытаются снять деньги. Тогда мошенник убедил свердловчанку снять со счета все деньги и перевести на «безопасный» счет. После этого мужчина исчез. Сумма принесенного ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Оперативники смогли выследить злоумышленника, он находился по месту прописки в Москве. При обыске жилища были найдены больше 200 сим-карт, 20 банковских карт, 13 мобильных и различная техника. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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