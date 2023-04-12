В Серове на территории путевой машинной станции загорелись шпалы

Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности. Фото: уральская транспортная прокуратура

В Серове на территории путевой машинной станции № 169 загорелись шпалы. К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета, поезд, а также следственно-оперативная группа и Серовский транспортный прокурор.

- Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при производстве газорезательных работ. Серовской транспортной прокуратурой проводится комплекс надзорных мероприятий, направленных на установление причин пожара, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что на севере Екатеринбурга недалеко от проспекта Космонавтов загорелся лес, дым от пожара заметен в разных районах города. Как оказалось, в том районе вспыхнула сухая трава, к месту происшествия выехали пожарные.