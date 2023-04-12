Как оказалось, в том районе загорелась сухая трава. Фото: Telegram-канал "Уралмаш достоин"

На севере Екатеринбурга недалеко от проспекта Космонавтов загорелся лес, дым от пожара заметен в разных районах города. Как оказалось, в том районе загорелась сухая трава, к месту происшествия выехали пожарные.

- В 18:47 по местному времени поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе улицы Космонавтов. На место выехали одна единица техники, а также четыре человека личного состава, они разведывают обстановку, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в природном парке «Бажовские места» на заболоченной территории горит сухая трава. С огнем борются специалисты Уральской авиалесоохраны и МЧС.

- С помощью специальной лесопожарной техники прокладывается минерализованная полоса, чтобы не допустить распространение огня, - рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин. - Угрозы населению и строениям нет, ситуация находится под контролем.