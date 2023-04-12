Очевидец снял ползущее насекомое на камеру. Фото: Telegram-канал «Злой екатеринбуржец»

Екатеринбуржец заметил таракана в зале ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка», которое расположено на Малышева. Очевидец снял ползущее насекомое на камеру, а рядом с ним персонал готовит еду.

- Тут тараканы везде. Точка на Малышева, заехала купить мороженое , а тут такие дела, больше не заеду и вам не советую, - передает слова очевидца Telegram-канал «Злой екатеринбуржец».

Оперативно связаться с представителями сети ресторанов не удалось.

Напомним, в январе прошлого года в Екатеринбурге родители пожаловались на тараканов на кухне школы № 95.

- У нас никаких насекомых нет. Дезинфекции и дезинсекции проводим регулярно. Роспотребнадзор ставил ловушки. Насекомых не было в них. Последняя обработка была на зимних каникулах, - рассказала директор школьной базовой столовой № 11 Наталья Кустова.