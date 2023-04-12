В Нижнем Тагиле подожгли припаркованную иномарку

Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Фото: отдел надзорной деятельности МЧС по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли припаркованную иномарку Renault Sandero, инцидент произошел на улице Каспийской поздним вечером 11 апреля. Спасатели получили сообщение о возгорании в 22:26 по местному времени.

- Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении пожара была задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным отдел надзорной деятельности МЧС по Нижнему Тагилу, проходивший мимо мужчина видел, как к Renault подъехало авто. Из него вышли неизвестные, подошли к иномарке, облили ее горючей жидкостью и подожгли. Очевидец и вызвал спасателей.

Напомним, в природном парке «Бажовские места» на заболоченной территории горит сухая трава. С огнем борются специалисты Уральской авиалесоохраны и МЧС.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru