В природном парке «Бажовские места» горит сухая трава

С огнем боролись более 140 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В природном парке «Бажовские места» на заболоченной территории горит сухая трава. С огнем борются специалисты Уральской авиалесоохраны и МЧС.

- С помощью специальной лесопожарной техники прокладывается минерализованная полоса, чтобы не допустить распространение огня, - рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин. - Угрозы населению и строениям нет, ситуация находится под контролем.

По данным департамента информполитики, в Свердловской области на 11 апреля действовало 14 лесных пожаров. Из них девять возгораний было ликвидировано и три локализовано. С огнем боролись более 140 человек, и специальная техника. Причина всех возгораний - несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

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