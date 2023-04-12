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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:21

Суд отказал ТЦ «Гринвич» в аресте счетов Uniqlo

Арбитражный суд рассмотрел апелляционную жалобу торгового центра
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ТЦ просил суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании «Юникло рус»

ТЦ просил суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании «Юникло рус»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд 12 апреля решил оставить определение суда по иску управляющей компании «Итс-групп» (ТЦ «Гринвич») к «Юникло рус»(Uniqlo) без изменения, жалобу без удовлетворения.

Ранее ТЦ просил суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании «Юникло рус». Суд дважды отказал УК в принятии обеспечительных мер и тогда представители торгового центра подали апелляционную жалобу.

Напомним, управляющая компания «Итс-групп» 2 февраля подала в суд на ООО «Юникло рус». Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Москвы, торговый центр пытается взыскать с компании 47 миллионов рублей.

Магазин японской сети Uniqlo закрылся в «Гринвиче» 21 марта 2022 года.

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