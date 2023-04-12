Суд отказал ТЦ «Гринвич» в аресте счетов Uniqlo

ТЦ просил суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании «Юникло рус» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд 12 апреля решил оставить определение суда по иску управляющей компании «Итс-групп» (ТЦ «Гринвич») к «Юникло рус»(Uniqlo) без изменения, жалобу без удовлетворения.

Ранее ТЦ просил суд арестовать денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании «Юникло рус». Суд дважды отказал УК в принятии обеспечительных мер и тогда представители торгового центра подали апелляционную жалобу.

Напомним, управляющая компания «Итс-групп» 2 февраля подала в суд на ООО «Юникло рус». Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Москвы, торговый центр пытается взыскать с компании 47 миллионов рублей.

Магазин японской сети Uniqlo закрылся в «Гринвиче» 21 марта 2022 года.

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