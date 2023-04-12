Евгений Куйвашев поблагодарил всех уральцев, которые способствуют развитию российской космонавтики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем космонавтики.
- Наша страна была первопроходцем и лидером на всех этапах освоения космоса и по сей день остается мировым флагманом в развитии космической отрасли, - сказано в обращении главы региона.
Он отметил, что наш регион вносит весомый вклад в развитие российской космонавтики - предприятия и конструкторские бюро Свердловской области производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для космического кораблестроения.
Евгений Куйвашев также поблагодарил всех уральцев, которые способствуют развитию российской космонавтики, за самоотверженный труд.
Напомним, ранее уральцы с МКС - Сергей Прокопьев и Андрей Федяев из Свердловской области, а также челябинец Дмитрий Петелин, поздравили россиян с Днем космонавтики. Они записали видеообращение.
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