Евгений Куйвашев поблагодарил всех уральцев, которые способствуют развитию российской космонавтики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем космонавтики.

- Наша страна была первопроходцем и лидером на всех этапах освоения космоса и по сей день остается мировым флагманом в развитии космической отрасли, - сказано в обращении главы региона.

Он отметил, что наш регион вносит весомый вклад в развитие российской космонавтики - предприятия и конструкторские бюро Свердловской области производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для космического кораблестроения.

Евгений Куйвашев также поблагодарил всех уральцев, которые способствуют развитию российской космонавтики, за самоотверженный труд.

Напомним, ранее уральцы с МКС - Сергей Прокопьев и Андрей Федяев из Свердловской области, а также челябинец Дмитрий Петелин, поздравили россиян с Днем космонавтики. Они записали видеообращение.

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