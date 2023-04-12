Силовики заинтересовались авторами фейка о падении метеорита под Богдановичем

12 апреля Интернет облетели фейковые ролики с метеоритом, падающим на Урале Фото: соцсети

Минувшей ночью по социальным сетям разошлись ролики о том, что в районе Богдановича якобы упал метеорит. К утру стало понятно, что никакого метеорита не было. А ролики вроде как постановочные. То ли розыгрыш такой какие-то студенты-актеры устроили, то ли это такое поздравление ко Дню космонавтики. Тем не менее, по словам главы Богдановича, организаторами такой постановки заинтересовались силовики.

- Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы – все спокойно, - сказал глава Богдановичского городского округа Олег Нейфельд. – Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос.

К слову, в одном из липовых роликов про метеорит засветился актер и студент из ЕГТИ по имени Никита. Комментировать розыгрыш он пока не спешит. Среди его знакомых популярна версия, что акция была лишь рекламной кампанией какого-то фильма, в котором он снимается.