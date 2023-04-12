Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 апреля 2023 9:36

Мошенники перешли к тактике запугивания жителей Нижнего Тагила

Им угрожают уголовными делами
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жителей Нижнего Тагила пугают по телефону

Жителей Нижнего Тагила пугают по телефону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила мошенники звонят с номера 8 991 344 913 и запугивают. Мужчина представляется «следователем из Москвы», после чего говорит, что абонент должен прийти в суд, в противном случае его объявят в федеральный розыск.

Далее мошенник говорит, что с карты жертвы совершена операция по обмену валюты, после чего деньги переведены в другое государство. Из-за этого тагильчане якобы могут попасть под уголовное дело. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Далее все по стандартной схеме – жителей Нижнего Тагила просят перевести деньги на «безопасный счет», после чего они теряют все сбережения.

В полиции горожанам традиционно советуют не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону, а в случае сомнений обращаться в органы правопорядка.