Мошенники перешли к тактике запугивания жителей Нижнего Тагила

Жителей Нижнего Тагила пугают по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила мошенники звонят с номера 8 991 344 913 и запугивают. Мужчина представляется «следователем из Москвы», после чего говорит, что абонент должен прийти в суд, в противном случае его объявят в федеральный розыск.

Далее мошенник говорит, что с карты жертвы совершена операция по обмену валюты, после чего деньги переведены в другое государство. Из-за этого тагильчане якобы могут попасть под уголовное дело. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Далее все по стандартной схеме – жителей Нижнего Тагила просят перевести деньги на «безопасный счет», после чего они теряют все сбережения.

В полиции горожанам традиционно советуют не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону, а в случае сомнений обращаться в органы правопорядка.