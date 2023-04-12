В Нижнем Тагиле разыскивают подростка, нуждающегося в медицинской помощи

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле 11 апреля пропал 14-летний Владимир Киреев. Как сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское», мальчик нуждается в медицинской помощи. При этом он уходит из дома не в первый раз.
- В последний раз он уходил 29 марта, тогда спустя несколько дней сотрудники полиции нашли его в районе школы по улице Жуковского в микрорайоне Красный Камень. За время своих скитаний парень на раз бывал в районе вокзалов, - рассказали в полиции.
К сотрудникам полиции обратилась мама подростка. Ранее его поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Владимир Киреев в день пропажи был одет в серо-черную спортивную куртку, синие штаны и синюю шапку.
Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России по телефону (3435)97-69-32.
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