СК возбудил дело после смерти матери двоих детей в больнице Нижнего Тагила

У Марины остались две дочки. Фото: из архива героя публикации

В Следственном комитете по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудили уголовное дело после смерти 39-летней матери двоих детей Марины Ч. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила юрист Юлия Липинская.

39-летняя свердловчанка скончалась 5 мая 2022 года в Городской больнице №1. По словам ее супруга Александра Ч., она обратилась за медицинской помощью с язвами на ногах, появившимися на фоне диабета.

- Врачи поменяли решение и сделали ей чистку некротических тканей. Операция была назначена на 4 мая. Жена предупреждала врачей о проблемах с сердцем и осложнениях от диабета. Я думаю, что врач просто проигнорировал все, что она говорила, так как перед операцией к ней не вызывали ни эндокринолога, ни диабетолога, - говорит отец двоих детей.

Вместе с юристом Юлией Липинской Александр написал обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело. Мужчина считает, что смерть его супруги могла наступить из-за врачебной ошибки.

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