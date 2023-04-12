Отрезок улицы попал в список проекта «Безопасные качественные дороги»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 15 апреля начнется ремонт на улице 8 марта. Работы будут проходить на участке между домами № 55 и 127. Планируется, что закончат ремонт 21 июля.
Отметим, что отрезок улицы попал в список проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее мы рассказывали, какие улицы будут отремонтированы в рамках проекта.
По данным мэрии, на выделенные 917 миллионов 895 тысяч рублей предусмотрен ремонт 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 километра и площадью 273 тысячи 934 квадратных метр.
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