Перекрывать движение будут не более чем на 15 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участок трассы Пермь - Екатеринбург перекроют из-за строительства моста. Движение будет ограничено 12 и 13 апреля
- На время работ по строительству моста через реку Пут в период с 12 до 14, с 14 до 16 и с 16 до 18 часов будут вводиться краткосрочные перерывы для движения транспорта в обе стороны, - рассказали в «Уралуправтодоре».
Работы будут идти на 231 километре трассы. Перекрывать движение будут не более чем на 15 минут.
Легковые автомобили могут объехать перекрытие через Дружинино - Атиг - Нижние Серги - Михайловск - Пантелейково - Арти - Красноуфимск - Александровское - Ачит (183 – 276 км) и через Первомайское - Битимка - Первоуральск (290 - 342 км).
О перекрытиях будут сообщать через навигаторы в Яндекс.Картах.
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