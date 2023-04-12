В Каменске-Уральском сбили 10-летнего велосипедиста

Водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском у дома №40 по улице Лермонтова 11 апреля в 18:35 произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Как выяснилось, 46-летний водитель со стажем вождения 26 лет ехал за рулем Mitsubishi Outlander по улице Войкова со стороны Ленинградской в сторону Лермонтова.

10-летний ребенок в это время пересекал проезжую часть Войкова по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда, справа налево по линии тротуара и по ходу движения автомобиля. После этого мальчика доставили в больницу с травмами.

Автомобилист ехал со скоростью 40 километров в час, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался 62 раза, в момент аварии он был трезв.

Ребенок ехал на велосипеде в музыкальную школу, средств защиты на нем не было. По факту ДТП проводится проверка.