Почти половина жителей Ямала мечтает стать космонавтами

Ямальцы намерены покорить космос
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 апреля в России отмечают День космонавтики, в 2023 году исполнись 62 года с момента полета Юрия Гагарина в космос.
В связи с этим портал SuperJob провел исследование, результаты которого приводит портал «Ямал 1».
Как выяснилось, 41% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа мечтает покорить космос, среди них меньшая часть люди с небольшим заработком менее 50 тысяч рублей. Сервис пришел к выводу, что состоятельные люди смелее в своих мечтах.
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