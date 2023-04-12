В Свердловской области зарегистрировано восемь подтвержденных случаев кори Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили еще два случая кори у детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным санврачей, предварительно корь диагностировали у двух детей из Екатеринбурга и Березовского. Они оба не были привиты от этой инфекции. Один из них до болезни выезжал в другой регион.

- Развернут весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе, где учится один из заболевших: проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых, - сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

На 12 апреля в Свердловской области зарегистрировано восемь подтвержденных случаев кори и 27 случаев подозрений на болезнь. Санврачи отмечают, что далеко не все предварительные диагнозы подтверждаются.

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