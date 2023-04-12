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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:22

В Верхотурье нападение собаки на ребенка обошлось чиновникам в 40 тысяч рублей

Компенсации добилась районная прокуратура
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На девочку напала бездомная собака

На девочку напала бездомная собака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Верхотурье районная прокуратура добилась взыскания с чиновников компенсации в размере 40 тысяч рублей после нападения бездомного пса на девочку. ЧП произошло в феврале этого года.

Как пишет портал TagilCity.ru, школьница шла мимо остановки, к ней подбежал пес и укусил. После этого прокурор обратился в суд для взыскания компенсации с городской администрации за причинение морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокурора, после чего назначил семье ребенка выплату в размере 40 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.