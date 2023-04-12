После завершения работ будут восстановлены элементы благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина. На участке пройдет ремонт тепломагистрали. Об этом горожан предупредили в администрации города.

- На периоды закрытия указанных участков движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Уральских Рабочих, Кузнецова, Кировградской и Ильича, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы будет проходить в два этапа. Сначала движение перекроют с 00:00 15 мая до 23:59 20 сентября от дома № 28 на Ильича до дома № 22 на Калинина, затем с 00:00 15 июня до 23:59 20 сентября от дома № 33 на Ильича до дома № 31а на Калинина.

Кроме того, с 24 по 31 июля будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Калинина и Ильича. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Уральских Рабочих, Кировградской и Стахановской.

В мэрии также предупредили, что с 24 по 31 июля из-за перекрытия не будет ездить троллейбус №30.

Работы проведут сотрудники «УралРос». После завершения работ они восстановят элементы благоустройства.

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