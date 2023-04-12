"Ласточка" будет курсировать по субботам в обе стороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В летний сезон 2023 году из Екатеринбурга в Каменск-Уральский запустили «Ласточку» для туристов выходного дня. Она будет курсировать по субботам, отправление из уральской столицы – в 9:41 по местному времени. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Такой же рейс запускали в прошлом сезоне, тогда им воспользовались 6 тысяч человек. В этом году организаторы рейса рассчитывают, что пассажиров будет больше.

В Центре развития туризма Каменска-Уральского говорят, что уже 15 апреля гости города, которые воспользуются «Ласточкой», смогут посетить в составе сборных групп туристов Краеведческий музей города, Выставочный зал и колокольный завод. Также в ближайшую субботу, 15 апреля, для гостей города организуют бесплатные пешие экскурсии по городу.