Глава Богдановича отреагировал на фейковое видео с падающим метеоритом

Фото: скриншот с видео telegram-канала Злой Екатеринбург

Глава Богдановича Олег Нейфельд отреагировал в соцсетях на фейковое видео с падающим метеоритом. Он прикрепил к посту запись с камер видеонаблюдения, где видно, что ничего необычного вечером 11 апреля в городе не произошло.

- Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу, - написал мэр на своей странице во «ВКонтакте». - А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы - все спокойно.

Он отметил, что к ситуации подключились силовики, которым предстоит узнать, кто распространял постановочное видео.

- Горожане спокойно проводили вечер вторника в момент на злополучном видео, по крайней мере те, кто не сидел в интернете, - написал Олег Нейфельд.

Напомним, ранее сообщалось, что все ролики с реакцией жителей на якобы падающий метеорит прислали в редакции СМИ SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые.

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