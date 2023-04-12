Мэр Екатеринбурга вышел на субботник вместе со студентами

На субботник вышли сотни студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День космонавтики, 12 апреля 2023 года, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на субботник вместе со студентами, чтобы прибрать территорию рядом с Уральским государственным педагогическим университетом? на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фрезеровщиков.

Территорию прибрали 12 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие, организованное экологическим движением «Екатеринбург – чистый город», стартовало в 10:30, сотни студентов вместе с градоначальником прибрали территорию, после чего выстроились в слово «Поехали!», которое видно с большой высоты.

Вместе со студентами территорию прибирал глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в апреле в столице Среднего Урала проводится месячник чистоты, к концу месяца Екатеринбург полностью очистят от зимней грязи.

На прогулочной зоне покрасили скамейки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru