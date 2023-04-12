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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:24

Мэр Екатеринбурга вышел на субботник вместе со студентами

Алексей Орлов помог прибрать территорию на проспекте Космонавтов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На субботник вышли сотни студентов

На субботник вышли сотни студентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День космонавтики, 12 апреля 2023 года, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на субботник вместе со студентами, чтобы прибрать территорию рядом с Уральским государственным педагогическим университетом? на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фрезеровщиков.

Территорию прибрали 12 апреля

Территорию прибрали 12 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие, организованное экологическим движением «Екатеринбург – чистый город», стартовало в 10:30, сотни студентов вместе с градоначальником прибрали территорию, после чего выстроились в слово «Поехали!», которое видно с большой высоты.

Вместе со студентами территорию прибирал глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Вместе со студентами территорию прибирал глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в апреле в столице Среднего Урала проводится месячник чистоты, к концу месяца Екатеринбург полностью очистят от зимней грязи.

На прогулочной зоне покрасили скамейки

На прогулочной зоне покрасили скамейки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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