Мэр Екатеринбурга вышел на субботник вместе со студентами

На субботник вышли сотни студентов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День космонавтики, 12 апреля 2023 года, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на субботник вместе со студентами, чтобы прибрать территорию рядом с Уральским государственным педагогическим университетом? на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фрезеровщиков.
Территорию прибрали 12 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мероприятие, организованное экологическим движением «Екатеринбург – чистый город», стартовало в 10:30, сотни студентов вместе с градоначальником прибрали территорию, после чего выстроились в слово «Поехали!», которое видно с большой высоты.
Вместе со студентами территорию прибирал глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что в апреле в столице Среднего Урала проводится месячник чистоты, к концу месяца Екатеринбург полностью очистят от зимней грязи.
На прогулочной зоне покрасили скамейки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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