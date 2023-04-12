Цифровая платформа стала посредником между производственниками и заказчиками

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ КГОК внедряет цифровые технологии в управление транспортом: заказ автомобиля и локомотивов для производственных нужд теперь производится в мобильном телефоне. Проект уберизации позволил заменить диспетчеров на цифровые платформы.

Сегодня система автоматической диспетчеризации распространяется на 13 грузовых и 20 легковых автомобилей, 4 тепловоза. В дальнейшем зона ее действия будет расширяться.

Для выполнения производственных задач на территории комбината работники подразделений заказывают транспорт виртуальному чат-боту. Цифровая платформа фиксирует, куда и какой транспорт будет подан, время использования техники, контактные данные водителя или машиниста. На служебный смартфон экипажа заказываемого транспорта автоматически поступают данные о маршруте следования, характере работ: доставке специалистов, перевозке материалов, продукции.

Программное обеспечение разработали специалисты дирекции по информационной деятельности ЕВРАЗа. На первом этапе цифровой продукт был внедрен на легковом и грузовом транспорте, затем на маневровых тепловозах и локомотивах.

- Предприятия ЕВРАЗа на Урале продолжают внедрять цифровые проекты. Уберизация на ЕВРАЗ КГОКе позволила повысить производительность подразделений: оптимизировано время оформления заявки, снижены простои техники, участие человека в диспетчеризации сведено к минимуму, — отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На реализацию проекта цифровизации транспорта ЕВРАЗ КГОК направил порядка 3 млн рублей. В планах – расширить парк задействованной техники.