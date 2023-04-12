Уральский завод гражданской авиации попал в санкционный список Канады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский завод гражданской авиации попал в санкционный список Канады. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства страны.

В список также попали другие предприятия и физические лица.

Напомним, в феврале Канада ввела санкции против «Уралвагонзавода» и депутатов Государственной думы из Свердловской области Льва Ковпака, Зелимхана Муцоева и Александра Демина.

Ранее мы писали, что Уральский завод гражданской авиации представил самолеты собственного производства «Байкал», которые по плану заменят легендарные АН-2. Воздушные судна будут производить на площадке в «Титановой долине».

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