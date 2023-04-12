Школьникам помогут выбрать профессию на онлайн-марафоне «Синергии» в апреле

Каждый участник получит именной сертификат и индивидуальный чек-лист Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийский профориентационный онлайн-марафон «Ближе к делу» пройдет с 17 по 21 апреля 2023 года. В ходе него учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей узнают, как выстроить карьеру исходя из своих интересов и что может помочь в выборе профессии будущего.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате на площадках проекта Synergy Start Университета «Синергия». Марафон организован Университетом «Синергия» при поддержке проекта «Билет в будущее», Комитета Госдумы по молодёжной политике, Минцифры России, РДДМ «Движение Первых» и Росмолодёжь.Карьера. Участников ждут профориентационные тесты, исследование «гибких» навыков, знакомство с новыми профессиями и диалог с работодателями. Также в ходе марафона школьники и студенты колледжей смогут задать вопросы карьерным консультантам и психологам.

- В быстро и непредсказуемо меняющемся мире очень сложно сориентироваться: новые профессии стремительно появляются, старые теряют актуальность или исчезают вовсе, а кардинально менять профессию приходится несколько раз за жизнь. Неудивительно, что 70% российских школьников, по данным экспертов, не могут ответить на вопрос, какую профессию они хотели бы получить в будущем.

Наша задача - помочь школьникам четче осознать собственные интересы и дать им инструменты, которые помогут сориентироваться в огромном поле профессиональных возможностей. Только хорошо понимая себя, подросток сможет осознанно выбрать направление, в котором он действительно хочет развиваться, и выстроить стратегию такого развития, - отметил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

Программа Всероссийского профориентационного проекта «Ближе к делу» включает 5 дней онлайн-марафона и практические рекомендации по выбору профессии. Школьникам и студентам колледжей расскажут о принципах работы крупных корпораций, инструментах для самореализации и молодежном предпринимательстве, а также дадут советы по поступлению в образовательные организации. Наиболее активные ребята примут участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров мероприятия.

По итогам онлайн-марафона «Ближе к делу» каждый участник получит именной сертификат и индивидуальный чек-лист для самостоятельного построения пути «от интереса к карьере». Документ включает полезные материалы по профориентации, упражнения и задания, а воспользоваться им можно будет в любой момент после завершения мероприятия.

В прошлом году в подобном проекте приняли участие более 100 тысяч ребят. По его итогам большинство российских школьников оказались склонны к работе в IT, промпроизводстве, креативной индустрии, медицине, маркетинге и строительстве.