Уральцы с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Фото: скриншот с видео

Уральцы с МКС - Сергей Прокопьев и Андрей Федяев из Свердловской области, а также челябинец Дмитрий Петелин поздравили россиян с Днем космонавтики. Они записали видеообращение.

- Мы с гордостью продолжаем дело, начатое нашими великими предшественниками, и выражаем слова благодарности всем работникам ракетно-космической отрасли нашей страны, благодаря которым стал возможен наш полет, - говорят на видео космонавты. - Всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников обеспечивает безопасность нашего космического дома - международной космической станции.

Они также отметили, что российские космонавты планируют продолжить изучение Луны и планет солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса.

Напомним, накануне праздника в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) мы поговорили со 124-м космонавтом России Сергеем Кудь-Сверчковым. С октября 2020-го по апрель 2021 года он находился на Международной космической станции, а на днях прилетел в Екатеринбург, чтобы открыть выставку фотографий, сделанных на МКС. В эфире наши ведущие узнали у космонавта не только, как полететь в космос, но и что надо делать при встрече с НЛО.

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