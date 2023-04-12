Видео с падением метеорита под Екатеринбургом оказалось постановочным

Фото: скриншот с видео

В сети 11 апреля появилось видео с якобы падением метеорита в Богдановиче и последующим взрывом. Кадры опубликовали в ряде крупных СМИ. Позже telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что видео постановочное.

- Все ролики с реакцией жителей прислали в предложки редакций SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые, - рассказали в telegram-канале.

Помимо видео с якобы падением метеорита в сети также были опубликованы также постановочные кадры, как к месту падения сотрудники полиции не пускают очевидца и с лежащем на земле НЛО. Сообщается, что распространение этих видеороликов часть «вирусной кампании».

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