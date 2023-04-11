Глава СК взял на контроль ситуацию с надругательством екатеринбуржца над двумя девочками

Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела о надругательстве екатеринбуржца над двумя маленькими девочками. Мужчина проследил за детьми до дома.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области А.Д. Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге осудят 60-летнего бездомного, который домогался до двух девочек в подъезде. Инцидент произошел еще в январе 2023 года в Железнодорожном районе. Мужчина проследовал за детьми и напал на них, пока те поднимались домой.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних». Следствием собрана достаточная доказательственная база, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru