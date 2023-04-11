Пропавшего в Екатеринбурге девятилетнего мальчика нашли живым

Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски девятилетнего мальчика. Ребенок пропал в Чкаловском районе. О его местонахождении ничего не было известно с 11 апреля. Мальчика искали полицейские и волонтеры. Однако уже ночью 12 апреля его нашли. Информация об этом появилась в сообществе «СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область» во «Вконтакте».

- Найден, жив! Всем спасибо огромное за помощь в поиске! – рассказали волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Ранее, 7 марта, в Екатеринбурге завершились поиски 12-летней девочки. Ребенок перестал выходить на связь 6 марта. В полиции отметили, что раньше школьница из дома не уходила. Девочку также разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. Ее удалось найти живой.

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