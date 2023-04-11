На месте работают четыре спасателя. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Щербакова загорелась сухая трава. Огонь успел распространиться на 300 квадратных метров. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила дежурному в 22:52. Спустя несколько минут на место прибыли спасатели. Они установили, что причиной пожара стала вспыхнувшая сухая растительность. На данный момент пожарные занимаются тушением возгорания.

- Угрозы распространения огня на строения нет. Тушение очагов производится при помощи ранцевых огнетушителей. В ликвидации возгорания задействованы одна единица спецтехники и четыре человека личного состава, - рассказали в МЧС.

Ранее в Екатеринбурге загорелся автобус №016. В пожаре никто не пострадал. Пассажиры успели покинуть транспорт еще до прибытия пожарных. Автобус потушили за несколько минут.

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