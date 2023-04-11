На данный момент проводятся проверки и поиск злоумышленников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники обманули жительницу Серова на 1,6 миллиона рублей. Женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя хотят взять кредит. Об этом рассказали в МО МВД России «Серовский».

Инцидент произошел 17 марта. Женщине позвонила незнакомка и сообщила, что аккаунт свердловчанки на «Госуслугах» был взломан, и теперь на ее имя хотят взять кредит в банке. Испугавшаяся женщина продолжила диалог со «специалистами». Аферисты убедили сердловчанку самой оформить кредит, а средства положить на безопасный счет.

- Через три дня женщине вновь позвонила та же «специалист» и сообщила, что в других банках на ее имя оформлены заявки на получение кредита, и необходимо пройти по аналогичному пути, чтобы не быть должной банку. Чему женщина вновь поверила и подтвердила онлайн-заявку на кредит, - рассказали в полиции.

Тогда женщина вновь повторила оформление кредита и перевод на неизвестный счет. Общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей. Аферисты снова пытались обмануть женщину, но тогда она уже поняла, что стала жертвой мошенников. После этого свердловчанка обратилась в полицию. На данный момент проводятся проверки и поиск злоумышленников.

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