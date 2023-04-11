За день свердловский зооспасатель снял двух котов, которые просидели на дереве три дня

Оба кота просидели на дереве несколько дней. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Свердловский зооспасатель за день успел снять с деревьев двух котов. Один находился в Арамиле, другой в Екатеринбурге в районе Вторчермет. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Оба инцидента произошли 9 апреля. На первый вызов волонтер приехал в Арамиль. Рядом с техникумом по адресу Курчатова, 30 на дереве сидел кот. Как оказалось, он находится на одном месте уже три дня.

- Кот оказался ангельского нрава и красоты, и мне очень не хотелось отпускать его беспризорничать. Благодаря нашим друзьям для кота оперативно удалось найти место, - рассказал волонтер.

После этой спасательной операции мужчина поехал на следующую. Спасатель отправился в Екатеринбург в район Вторчермета, возле военного городка №19. Там, похожий на предыдущего кота, на ветках располагалось животное. Со слов очевидце, он также просидел на дереве три дня.

- Второй случай был проще первого. Здесь кот находился на уровне чуть выше второго этажа и сидел так, что от ствола до него вполне можно было дотянуться рукой, - добавил зооспасатель.

После спасания ласкового и ухоженного кота поместили в переноску. Заявительница забрала животное себе домой.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru