Вскоре пострадавшая заподозрила неладное и обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске местная жительница лишилась всех сбережений, поверив телефонным мошенникам, всего она перевела злоумышленника 530 тысяч рублей. Пострадавшая женщина пришла в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера и рассказали, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали.

Уралочке сообщили, что на ее имя оформлены кредиты. Женщине предложили перевести 200 тысяч через банкомат на счет страховой компании, на что она согласилась.

- Далее позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что нужно еще перевести 200 тысяч, чтобы окончательно закрыть кредиты, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

На третий раз у женщины осталось только 80 тысяч, однако и они отправились на счета мошенников. Вскоре пострадавшая заподозрила неладное и обратилась в полицию. Там проводят проверку.