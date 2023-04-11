Молодого человека доставили в дежурную часть для установления личности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, который перевозил партию наркотиков. Полицейские были на дежурстве, когда заметили подозрительного прохожего на улице Смазчиков. При досмотре у него нашли пакетик с неизвестным веществом.

- В присутствии понятых сверток был изъят и направлен на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном. Вес изъятого составил 2,42 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодого человека доставили в дежурную часть для установления личности. Задержанным оказался нигде не работающий и ранее несудимый 26-летний житель поселка Черемухово. При опросе он сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, - добавили в полиции.