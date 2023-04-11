Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ирбита подарил телефонным мошенникам больше миллиона рублей. Аферисты сказали, что на имя свердловчанина пытаются взять кредит. Об этом сообщили в МО МВД России «Ирбитский».

В полицию города обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. С его слов, аферисты выманили у него 1,1 миллиона рублей.

- Потерпевший рассказал сотрудникам полиции о том, что ему на телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником Центрального банка России. Собеседница пояснила мужчине, что на его имя в одном из московских банков открыт счет, получателем которого является некая женщина, - рассказали в полиции.

После этого женщина передала трубку своему коллеге, он также подтвердил информацию. По его словам, если мужчина не переведет деньги, то будет возбуждено уголовное дело за перевод на территорию Украины. Позже уже поступил звонок от лжесиловика. Он подтвердил, что мужчине грозит уголовная ответственность. Свою личность сотрудник органов подтвердил в мессенджере, отправив фото документов.

Мужчина испугался и пошел отправлять свои накопления в ближайший банкомат. Он перевел деньги на указанные мошенниками счета. Всего он успел отправить 800 тысяч рублей. Тогда мошенники попросили его взять кредит на 300 тысяч и также отправить их на неизвестный счет. Свердловчанин выполнил и это. Так якобы был погашен кредит. Однако сожительница мужчины заставила его обратиться в полицию. Тогда стало ясно, что свердловчанина обманули. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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