В Екатеринбург на 300-летие города прилетит известный шеф-повар Константин Ивлев

Мероприятие запланировано на 22 и 23 июля в парке Маяковского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в честь 300-летия города состоится масштабный кулинарный фестиваль с известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

Мероприятие запланировано на 22 и 23 июля в парке Маяковского. Подписание договора об этом состоялось 10 апреля.

- Екатеринбург отметит свое 300-летие не только масштабно, но еще и вкусно. А поможет нам в этом известный шеф-повар Константин Ивлев. Он приедет, чтобы провести крупнейший в России гастрономический фестиваль, - написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в здании бывшего кинотеатра «Салют» 15 и 16 апреля проведут фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Мероприятие пройдет в стиле кибер-панк.