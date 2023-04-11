Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 15:59

В Екатеринбург на 300-летие города прилетит известный шеф-повар Константин Ивлев

Он проведет масштабный кулинарный фестиваль в парке Маяковского
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мероприятие запланировано на 22 и 23 июля в парке Маяковского

Мероприятие запланировано на 22 и 23 июля в парке Маяковского

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге в честь 300-летия города состоится масштабный кулинарный фестиваль с известным шеф-поваром Константином Ивлевым.

Мероприятие запланировано на 22 и 23 июля в парке Маяковского. Подписание договора об этом состоялось 10 апреля.

- Екатеринбург отметит свое 300-летие не только масштабно, но еще и вкусно. А поможет нам в этом известный шеф-повар Константин Ивлев. Он приедет, чтобы провести крупнейший в России гастрономический фестиваль, - написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в здании бывшего кинотеатра «Салют» 15 и 16 апреля проведут фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Мероприятие пройдет в стиле кибер-панк.