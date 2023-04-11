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НовостиОбщество11 апреля 2023 15:29

В Каменске-Уральском главный бухгалтер центра молодежной политики присвоил 1,4 миллиона

Женщина незаконно завышала сумму своей заработной платы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщина незаконно завышала сумму своей заработной платы

Женщина незаконно завышала сумму своей заработной платы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском будут судить главного бухгалтера муниципального центра молодежной политики. По данным прокуратуры, 41-летняя женщина незаконно присвоила порядка полутора миллионов рублей .

Местной жительнице уже предъявлено обвинение по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

- В период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемая, имея в силу должностного положения доступ и возможность распоряжаться выделенными средствами, составляла платежные поручения, в которых незаконно завышала сумму своей заработной платы, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Таким образом ущерб от ее действий превысил 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Синарский районный суд.

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