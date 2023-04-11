В Каменске-Уральском главный бухгалтер центра молодежной политики присвоил 1,4 миллиона

Женщина незаконно завышала сумму своей заработной платы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском будут судить главного бухгалтера муниципального центра молодежной политики. По данным прокуратуры, 41-летняя женщина незаконно присвоила порядка полутора миллионов рублей .
Местной жительнице уже предъявлено обвинение по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
- В период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемая, имея в силу должностного положения доступ и возможность распоряжаться выделенными средствами, составляла платежные поручения, в которых незаконно завышала сумму своей заработной платы, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Таким образом ущерб от ее действий превысил 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Синарский районный суд.
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