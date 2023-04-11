Екатеринбуржец может получить реальный срок за потраченные с чужой карты деньги

Свердловчанин признался в краже
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатринебуржец может отправиться в тюрьму за потраченные с чужой карты деньги. Мужчина совершил несколько покупок, оплачивая их найденной кредиткой. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Накануне в отделение полиции обратилась 57-летняя свердловчанка. Она рассказала, что с ее потерявшейся карты происходят списания за товары, которые она не покупала.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.
Похитителя кредитки нашли. Им оказался ранее судимый за грабеж и хранение веществ екатеринбуржец 32 лет. Он признался, что пользовался чужой картой. Мужчина нашел ее на подоконнике в магазине, после чего решил совершить несколько покупок, используя чужие деньги. На свердловчанина завели уголовное дело за кражу с банковского счета. За свое преступление мужчина может отправиться в тюрьму на шесть лет.
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