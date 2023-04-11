На место происшествия выехал экипаж ГИБДД, автоинспекторам предстоит установить обстоятельства произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Режом два человека пострадали в столкновении фуры и иномарки. Авария произошла днем 11 апреля. По предварительным данным, водитель кроссовера выехал на встречную полосу.

На место происшествия выехал экипаж ГИБДД, автоинспекторам предстоит установить обстоятельства произошедшего.

- Причина ДТП: выезд на встречную полосу. Двое пострадавших, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области автодорогу Р-351 в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского затянуло дымом из-за лесного пожара.

- Возле проезжей части восемь термоточек. Ветер южный. Дым от пожаров тянет на проезжую часть. Видимость - от 50 до 100 метров. На картах выставлены инфоточки о задымлении, - рассказали в «Уралуправтодоре».