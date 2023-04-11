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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 14:47

На трассе под Режом два человека пострадали в столкновении фуры и иномарки

По предварительным данным, водитель кроссовера выехал на встречную полосу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На место происшествия выехал экипаж ГИБДД, автоинспекторам предстоит установить обстоятельства произошедшего

На место происшествия выехал экипаж ГИБДД, автоинспекторам предстоит установить обстоятельства произошедшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Режом два человека пострадали в столкновении фуры и иномарки. Авария произошла днем 11 апреля. По предварительным данным, водитель кроссовера выехал на встречную полосу.

На место происшествия выехал экипаж ГИБДД, автоинспекторам предстоит установить обстоятельства произошедшего.

- Причина ДТП: выезд на встречную полосу. Двое пострадавших, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области автодорогу Р-351 в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского затянуло дымом из-за лесного пожара.

- Возле проезжей части восемь термоточек. Ветер южный. Дым от пожаров тянет на проезжую часть. Видимость - от 50 до 100 метров. На картах выставлены инфоточки о задымлении, - рассказали в «Уралуправтодоре».