В честь праздника грызунов угостят специальным салатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурга хомяки отпразднуют день космонавтики, как оказалось, именно 12 апреля является всемирным днем хомяка. В честь этого грызунов угостят специальным салатом.

- Хомячки и космонавтика долго и плодотворно шагают по жизни вместе. Они наравне с рыбами, собаками, обезьянами и прочими представителями фауны, прокладывали путь к звездам, опережая человека, - сообщают в пресс-службе зоопарка Екатеринбурга.

В уральском зверинце рассказали, что и в России, и за рубежом активно ведутся работы по отправке хомячков в верхние слои стратосферы с помощью аэростатов.Также там отметили, что посетителей радуют сирийские и джунгарские хомяки.