В СК прокомментировали задержание подполковника полиции в Екатеринбурге

Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следственном комитете прокомментировали задержание подполковника свердловского Управления по контролю за оборотом наркотиков, которого поймали на получении помеченных купюр. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подполковника уже отстранили от исполнения служебных обязанностей

-По итогам начавшейся служебной проверки будут приняты адекватные меры реагирования в отношении задержанного в соответствии с нормами действующего законодательства нашей страны, - отметил полковник Горелых.

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