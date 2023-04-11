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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 12:50

В Екатеринбурге 60-летнего бездомного будут судить за надругательство над двумя девочками

За пострадавшими он заходил в подъезды домов по улицам Свердлова и Азина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В следствии полагают, что за пострадавшими девочками он заходил в подъезды домов

В следствии полагают, что за пострадавшими девочками он заходил в подъезды домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 60-летнего бездомного, который надругался над двумя девочками. Во время разбирательства выяснилось, что мужчина совершил преступления в январе этого года на территории Железнодорожного района.

В следствии полагают, что за пострадавшими девочками он заходил в подъезды домов по улицам Свердлова и Азина, где и совершал противоправные действия.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних». Следствием собрана достаточная доказательственная база, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции Екатеринбурга добавили, что мужчина был зарегистрирован в другом городе и ранее имел проблемы с законом.

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