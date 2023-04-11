В Нижнем Тагиле водитель сбил пенсионерку и уехал с места происшествия

Теперь владельца легковушки разыскивают полицейские. Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения

В Нижнем Тагиле неизвестный водитель сбил 85-летнюю пенсионерку и уехал с места происшествия. Инцидент произошел днем 8 апреля у дома № 19 по улице Гастелло. Теперь владельца легковушки разыскивают полицейские.

- Со слов пострадавшей женщины, автомобиль осуществивший на нее наезд двигался задним ходом по парковке и был в кузове серого цвета, рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения.

При этом водитель сначала вышел из салона, предложил помощь пешеходу, но женщина отказались, после чего оба покинула место происшествия.

- Просим очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а так же водителя совершившего наезд на пешехода обратиться в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» или позвонить по телефонам: 47-70-01, 97-65-84, - добавили в полиции.

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