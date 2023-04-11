Также идет сбор данных о жителях дома, где мальчик проживает вместе мамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском непривитый восьмилетний мальчик заразился корью, экстренное оповещение пришло из 40-й больницы. Во время выяснения обстоятельств случившегося выяснилось, что его мать подписала отказ от вакцинации.

- Проводится очень большая профилактическая работа, потому что корь является высокозаразным заболеванием. На данный момент собираются данные по всей школе, где обучается ребенок - о непривитых детях, педагогах и тех, у кого нарушена схема вакцинации, - написал глава Березовского в своем Telegram-канале.

Также идет сбор данных о жителях дома, где мальчик проживает вместе мамой.

- В 18:00 в многоэтажке будет проведена поквартирная перепись населения с уточнением данных прививочного анамнеза, а также предоставлена машина для проведения экстренной вакцинации от кори, - добавил глава города.

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