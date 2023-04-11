В Екатеринбурге появятся детские площадки, которые понравятся не только детям, но и мамам

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Раздельные игровые площадки для разных возрастов, отдельный спортивный хаб с тренажерами и полем, многочисленные зоны отдыха для родителей с качелями и фонтаном. При этом круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения, ландшафтный дизайн, городские огороды - и всё это бесплатно.

Основательный подход в организации пространств для детей и их родителей воплощает в своих проектах федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Компания строит дома и торговые центры в разных городах России уже 14 лет. В прошлом году девелопер начал работу в Екатеринбурге. «Сибирский сад» - первый жилой комплекс «Страны» в столице Урала, он станет флагманским проектом застройщика в нашем городе.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Особое внимание архитекторы и дизайнеры «Страны Девелопмент» уделяют пространствам для детей, чтобы они были интересны и полезны в развитии для всех возрастов. Дворы и бульвары зонированы таким образом, чтобы обеспечить потребности в досуге и отдыхе и взрослым, и детям разных возрастов: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 7 до 12 лет и старше.

Так будут выглядеть дворы в ЖК «Сибирский сад». Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Так будут выглядеть дворы в ЖК «Сибирский сад». Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Так будут выглядеть дворы в ЖК «Сибирский сад». Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Для самых маленьких жителей домов установлены большие развивающие комплексы с песочницами, горками и качелями. Для ребят постарше – workout-зоны, тарзанки, спортивные площадки, турниковые комплексы для уличного фитнеса, а также площадки для мини-футбола и стритбола. Во многих проектах «Страны Девелопмент» на бульварах есть мини-сцены, где можно посидеть с книгой, позагорать летом и даже устроить театрализованный детский праздник.

Экологичный подход - один из принципов «Страны». Конструкции выполнены с использованием долговечных и эко-материалов, а также с учетом всех правил и норм безопасности оборудования и покрытия детских площадок.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

В жилых комплексах ведется круглосуточное видеонаблюдение, а у жильцов есть доступ к камерам через мобильное приложение. Даже находясь на работе, родители могут проверить, как их ребенок играет во дворе. Также каждый час обход по территории жилых комплексов совершает служба безопасности – под присмотром находятся как жители, так и личные вещи, и игрушки, оставленные во дворе.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Подробнее не только о детских площадках, но и всем жилом комплексе «Сибирский сад» в Екатеринбурге можно узнать на сайте strana.com. А также в офисе ГК “Страна Девелопмент” по адресу: ул. Ленина, 25, офис 5.127, 5 этаж.

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