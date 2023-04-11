Первое сообщение на пульт пожарной охраны города пришло в 14:48 по местному времени. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной вспыхнула сухая трава, сначала огонь распространился на площади порядка 200 квадратных метров, однако из-за сильного ветра территория, охваченная возгоранием, возросла до 800 «квадратов».

- Первое сообщение на пульт пожарной охраны города пришло в 14:48 по местному времени. В 15:40 пожар был локализован, угрозы распространения огня нет, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Для тушения пожарные используют ранцевые огнетушители. В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Ранее стало известно, что на шахте «Южная» в Свердловской области на глубине в 240 метров ночью 11 апреля произошел пожар.

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